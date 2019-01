Dortmunds reservelagstrenar tek over Huddersfield

sport

Siewert tek over Huddersfield etter at landsmannen David Wagner valde å gi seg i førre veke. Laget tapte 0–3 for Manchester City søndag.

Den tyske 36-åringen har hatt trenaransvaret for reservelaget til Borussia Dortmund. Han har vorte einig om ein avtale på 2,5 år med klubben som ligg sist i Premier League med berre 11 poeng.

– Huddersfield Town kan med glede offentleggjere utnemninga av Jan Siewert som den nye hovudtrenaren til laget, heiter det i ei pressemelding.

Huddersfields neste seriekamp er borte mot Everton 29. januar.

