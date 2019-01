Solskjær åtvarar spelarane mot å vere sjølvtilfredse

sport

Laget har vunne alle kampane sine sidan Solskjær tok over etter José Mourinho som vart sparka som manager før jul. Søndag kjem Brighton til Old Trafford, og dei fleste reknar med at det skal gi ein ny siger.

– Som eg har sagt før, i Manchester United går du til kvar kamp i trua på at du skal vinne. Det gjeld om du er trenar, spelar eller manager. Slik er berre denne klubben, sa Solskjær fredag.

– Vi har seks gode kampar bak oss, men den neste er den viktigaste, og vi kan ikkje vere for sjølvsikre. Vi må passe oss for å vere sjølvtilfredse. Det er baksida av medaljen.

Meldinga til spelarane er klar. Vi skal ikkje undervurdere Brighton.

– Eg vil ikkje at vi tek foten av gasspedalen, og det er veldig viktig for meg. Eg vil at spelarane skal gå på banen med mykje sjølvtillit, utfordre motspelarane og få publikum i ryggen. Det er dette det handlar om.

Trur på Mourinho

Mourinho vart eit tema på pressekonferansen. Portugisaren uttalte torsdag til BEIN Sports at han er for ung til å pensjonere seg og at han vil komme tilbake som trenar for ein toppklubb.

– Eg vil jobbe. Eg har vore i fotballen lenge, lenge. Eg fyller 56 år om nokre veker, og eg er for ung til å slutte. Eg høyrer heime i fotballen, i fotball på øvste nivå, og der kjem eg til å vere, sa han.

– Ja, kvifor skulle han ikkje det? Han er ein fantastisk manager, og med resultata han kan vise til trur eg ikkje han får problem med å finne ein jobb, sa Solskjær.

Flyttar snart

Nordmøringen bekrefta forresten at han snart flyttar ut av Lowry Hotel, der han har budd sidan han fekk jobben. Mourinho budde der heile tida han var United-manager, om lag to og eit halvt år.

– Eg bur framleis på hotellet, men eg har funne ei leilegheit, og det blir ikkje lenge til eg flyttar dit, sa Solskjær.

