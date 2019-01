Nordendal vann Laax Open, Sandbech på 2.-plass

sport

Norendal hadde dei to beste omgangane i finalen. Ho ville vunne med 72,65 frå det første forsøket sitt, men auka likevel til 78,35 i det andre og vann med margin på 10,75 poeng. Dei sveitsiske heimefavorittane Celia Petrig og Sina Candrian vart nummer to og tre.

– Det var utruleg morosamt å vinne i dag. Viss det er ein konkurranse eg skulle plukke ut for å vinne, utanom X-Games, så er det denne. Det betyr mykje, sa Norendal i ei pressemelding frå snowboardforbundet.

– Det kjennest veldig godt å vere tilbake. Fjoråret var ein ganske tøff sesong, og det verka som mange byrja å miste litt trua på meg. Det var mykje snakk om at eg kanskje skulle slutte med snowboard og gjere andre ting. Dette er eit bevis på at eg er her framleis, og eg kjem til å halde på i alle fall nokre år til.

Norendal har fire X-Games-sigrar på merittlista, men dette var den første verdscupsigeren hennar.

I klassa for menn var amerikanske Chris Corning best. Med 89,10 poeng var han 1.75 føre Ståle Sandbech. Moritz Thönen frå Sveits vart nummer tre.

Sandbech var einaste norske mann i finalen etter at Stian Kleivdal, Mons Røisland og Markus Olimstad vart slått ut i semifinalen tidlegare fredag. Sandbech var best i kvalifiseringa og fjerde best i semifinalen.

– Eg er sjukt fornøgd. Eg hadde eigentleg lyst til å gjere det litt ulikt, men eg sleit med farten på første hopp, så då måtte eg steppe ned frå 1440 til 1080, sa Sandbech.

Begge dei norske stjernene reiser vidare til Aspen for å delta i X-Games neste veke.

(©NPK)