Jansrud utanfor pallen i Wengen

sport

Jansrud hadde 2,59 sekund å ta igjen på leiande Marco Schwarz etter slalåmdelen og i utfordelen beit ikkje overraskande Vinstra-guten godt frå seg.

33-åringen køyrde inn til femte beste tid og klatra på listene frå sin 13.-plass etter slalåmomgangen. Til slutt vart Noregs bestemann slått av vinnaren Marco Schwarz frå Austerrike med 1,87 sekund.

Schwarz leidde også etter slalåmdelen.

Franskmennene Victor Muffat-Jeandet og Alexis Pinturault følgde nærast den austerrikske sigersherren. Dei var slåtte med høvesvis 0,42 og 1,12 sekund.

– Det vart litt som i slalåmdelen. Det gjekk veldig bra i første halvdel av løpet. Då eg så sette meg ned i hockey, merka eg at det ikkje gjekk fort nok, samanfatta Kjetil Jansrud til TV 2.

Laurdag køyrer han det tradisjonsrike utforrennet i Wengen. Jansrud er optimist.

– Eg lever alltid i håpet. Viss du ikkje køyrer for å vinne, kan du like gjerne bli heime i senga, sa han.

For fartskøyrar Aleksander Aamodt Kilde stoppa superkombinasjonen tidleg. Før rennet sa Kilde til TV 2 at planen var å køyre ein stabil og god slalåm, og så «gunne på» i utfor. Det siste fekk han ikkje moglegheit til, for 26-åringen køyrde ut tidleg i løypa.

– Det vart ei kort affære. Hekt, det høyrer litt heime i slalåmdelen, etter kva eg har forstått, sa Kilde.

Sebastian Foss Solevåg vart den andre nordmannen som køyrde utfordelen. Teknikkspesialisten fann aldri rytmen i slalåm og kom i mål på 17.-plass, 2,98 bak Schwarz. I utfordelen tapte han ikkje overraskande terreng til dei beste og fall ein god del plassar nedover resultatlista.

Til slutt vart det 31.-plass.

(©NPK)