Det opplyser Norges Cykleforbund i ei pressemelding torsdag.

Glåmdal er arrangør av NM i individuell tempo, som blir sykla i Kongsvinger 27. juni. Fellesstartane i NM går på Hole i Ringerike 29. og 30. juni.

Tre øvingar er borte frå NM-programmet for å få halde meisterskapet over færre dagar: Fellesstart for U23, lagtempo og gateritt.

I fjor vart Vegard Stake Laengen noregsmeister på fellesstart, mens Edvald Boasson Hagen vann tempoen.

