Minnerenn for Skofterud i februar

sport

– Ideen om eit minnerenn kom ganske raskt etter Vibekes bortgang. Det er ein naturleg måte å vidareføre engasjementet og arven hennar på, seier Tormod Skofterud.

Han er bror til langrennsløparen som mista livet i sommar, og styreleiar i Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond.

I ei pressemelding fortel han at den første utgåva av minnerennet blir arrangert søndag 24. februar. Rennet er eit samarbeidsprosjekt mellom Slitu IF og minnefondet.

– Minnefondet har brukt litt tid på å vurdere ulike alternativ, men fall til slutt ned på at eit familiearrangement i regi av hennar eiga idrettsforeining er det riktige valet. Gjennom dette minnerennet femnar vi mange av verdiane Vibeke stod for. Samtidig lèt vi folk få oppleve dei flotte løypene og terrenget der ho trena seg opp til å bli ein av dei beste skiløparane i verda, forklarer Tormod Skofterud.

Barne- og vaksenklasse

Rennet, som går i klassisk stil og har fellesstart, vil ha både barne- og vaksenklasse. Sjølve turrennet er på 20 kilometer, men det blir òg ei trimløype på fem kilometer. Barnerennet er på overkommelege 500 meter.

Tormod Skofterud fortel at det vart funne ei heil eske med startnummer som Vibeke Skofterud har gått med i ulike nasjonale og internasjonale renn gjennom karrieren, då dei gjekk gjennom Vibekes eigedelar.

– Vibekes niese, Moa, foreslo at vi kunne bruke desse i samband med eit minnerenn. No set vi den ideen ut i livet ved at barneklassa får gå med Vibekes gamle startnummer på brystet.

Overskotet frå rennet går uavkorta til Vibeke Westbye Skofteruds Minnefond til fremme for fysisk og psykisk helse.

Den mangeårige landslagsløparen vart funnen død 29. juli etter ei vasscooterulykke. Ho vart 38 år gammal.

(©NPK)