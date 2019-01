Ruhpolding-sprint utsett til torsdag etter snøkaos

sport

Det internasjonale skiskyttarforbundet (IBU) skreiv tysdag morgon på Twitter at herresprinten på onsdag ikkje kan avviklast som planlagt. Grunnen er at den lokale unntakstilstanden i Traunstein sør i Tyskland ikkje er oppheva.

IBU opplyste nokre timar seinare at herresprinten er utsett til torsdag. Starttida er sett til klokka 11.00.

– Det blir to sprintar same dag. Rennet til kvinnene går som planlagt 14.30, seier landslagssjef Per Arne Botnan til NTB.

Opptekne med snømåking

Fredag og laurdag er det lagt opp til stafettar, mens det er fellesstart søndag.

– Gutane får ein dag meir pause i forkant, og det har ikkje så mykje å seie, seier Botnan.

Ruhpolding har totalt fått to meter med snø dei siste vekene, men i områda rundt har det komme endå meir. Nødetatane, og då spesielt brannvesenet, har jobba på spreng med å få unna snøen som skaper trøbbel.

– Eg har aldri opplevd så mykje snø i Ruhpolding før, men det er endå verre i nabolandsbyane. I heile dag og i morgon skal ein få unna det som er kritisk, som snø på hustak. Blir det mildvêret no og litt regn, blir det styggtungt. Så eg forstår at dei må jobbe litt med å få av det, fortel Botnan.

Vunne sju av ti

Lokale styresmakter i Traunstein opplyste tysdag i ei fråsegn at unntakstilstanden i området vil vare minst til onsdag.

Det har lava ned enorme snømengder i store delar av Europa den siste tida. I helga måtte fartsrennet til kvinnene i alpint i austerrikske St. Anton blir utsett på grunn av kraftig snøfall.

Johannes Thingnes Bø har vunne sju av ti verdscuprenn i vinter. Stryningen har fått ei stor luke i samandraget. Neste veke skal skiskyttarstjernene gå renn i italienske Antholz.

(©NPK)