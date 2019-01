Nottingham bekreftar O'Neill som ny manager

sport

66-åringen spelte 371 kampar for nettopp Nottingham i karrieren sin og bidrog til at klubben vann serievinnarcupen i 1979, og forsvarte tittelen året etter. No er det duka for comeback, denne gongen som manager.

– Vi kan med glede bekrefte at Martin O'Neill er tilsett som den nye manageren til klubben, heiter det frå Nottingham.

O'Neill avslutta i november i fjor ein fem år lang periode som Irlands landslagssjef.

Nottingham, som ligg på 19.-plass i meisterskapsserien, sparka nyleg manager Aitor Karanka.

Nord-irske O'Neill blir den ellevte manageren i klubben sidan 2011.

