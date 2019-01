Før Danmark – Noreg i VM: Svartebørsalarm

sport

Dette er gruppefinalen i C-puljen, og oppgjeret går torsdag kveld. Boxen-arenaen tek tett opp mot 15.000 tilskodarar. No fryktar arrangøren at seljarar skal gjere gode kroner på billettar og at tilreisande blir ståande utanfor hallen heilt finta bort.

Generalsekretæren i Danmarks handballforbund, Morten Stig Christensen, seier dette til NTB:

– Eg må på det kraftigaste åtvare alle. Ein skal kjøpe VM-billettane sine på Ticketmaster i Danmark eller Eventim i Tyskland viss ein vil vere sikker på at billetten gir tilgang til kampane.

Falsk?

Billettane til handball-VM er ikkje skrivne ut med namn, og det blir derfor ikkje kravd legitimasjon ved inngangane.

– Kjøper ein billetten sin ein annan stad, risikerer ein å betale overpris for han. Men endå verre så risikerer ein òg at billetten er falsk og dermed ikkje gir tilgang til kampane. Det er frykteleg ergerleg, og det er dessverre ikkje noko vi kan gjere med det, seier Christensen.

Siger gir lettare rute

Det er anslått at over 3000 nordmenn allereie har skaffa seg gyldig billett til storkampen anten hos norske reiseoperatørar eller direkte via nettkjøp.

Ein norsk siger over Danmark vil gjere vegen mot ein semifinale langt gunstigare enn ved eit nederlag.

Noreg har vunne alle dei tre første VM-kampane sine. Tysdag kveld er Christian Berges menn store favorittar i møtet med Chile.

