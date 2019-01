Sagosen skaut Austerrike i filler, norsk 34-24-siger i VM

sport

På dei åtte siste landskampane Sagosen har vore på bana, har det vorte 70 scoringar på han.

Stjernespelaren står med null i statistikken til handballforbundet frå oppgjeret mot Saudi-Arabia laurdag. Då sat han på benken heile kampen.

Sagosen er rein verdsklasse og kanskje den beste handballspelaren i verda i augneblinken, men òg superstjerner kan misse. Før pause hadde han nokre uvande feilpasningar.

Keeper Espen Christensen kom inn etter vel 21 minutt i kampen på måndag. Då hadde førstevalet Torbjørn Bergerud hatt ein særs variabel periode på bana med få redningar.

Christensen måtte til tannlegen og fikse ei skadeskoten tann søndag. Måndag parerte han sju av dei første åtte skota han fekk på seg. Det bidrog til at eit småslurvete norsk lag fekk ei leiing på nokre få mål inn mot pause.

Finale

Andreomgangen var betre og meir nøyaktig i angrep av Noreg. Då kom den klare klasseskilnaden mellom laga fram.

Magnus Jøndal fortsette sitt scoringsshow i VM. Han lagar mål på bestilling i Danmark. Gøran Johannessen viste at han byrjar å komme tilbake mot toppnivået sitt etter brotet i handa.

Det kan bli svært viktig i gruppefinalen mot Danmark torsdag.

Bjarte Myrhol har òg fått ein særs god start i meisterskapet med skyhøg utteljing og mange mål.

Chile neste

Tysdag speler dei norske gutane mot Chile. Der er dei større favorittar enn mot Austerrike, og ein skikkeleg kollaps må til for at Noreg ikkje vinn.

Så etter ein kviledag kjem det danskane kallar «braget i Boxen». Vinnaren av Danmark-Noreg vil ha eit kanongodt utgangspunkt med seg til hovudrunden.

Dit kjem laga frå Sveriges gruppe for tre nye kampar for Noreg. Dei to beste i kvar av dei to hovudrunde-puljane går til semifinale. Desse blir spelt i Hamburg fredag neste veke.

Noreg har vore i semifinale i to av dei tre siste meisterskapa (2016-EM og 2017-VM).

