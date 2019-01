Carlsen med maraton-remis i Nederland

sport

Carlsen, som spelte med svarte brikker, har no spelt 20 strake parti langsjakk som alle har enda i remis.

Motstandaren på måndag, Santosh Gujrathi Vidit, er ein 24 år gammal stormeister frå India som er ranka på 2695 poeng. Den regjerande verdsmeisteren Carlsen er framleis verdseinar på FIDE-rankinga med sine 2835 poeng.

Etter 40 trekk og ny tidskontroll stod Carlsen med fire bønder, eit tårn og konge mot Vidits tre bønder, tårn og konge i partiet på måndag. Då var TV 2s sjakkekspertar Jon Ludvig Hammer og Aryan Tari usamde om i kva grad Carlsen kunne klare å vinne.

Begge meinte at det var stor sjanse for remis, men Hammer gav kameraten Carlsen 50 prosent sjanse for siger. Tari såg på derimot ikkje sjansane som meir enn 25 prosent for siger og 75 prosent for remis.

Carlsen gjekk for siger, men etter 131 trekk tok spelarane kvarandre i handa og forsona seg med remis.

Carlsen opna med remis mot den kinesiske stormeisteren Ding Liren i Wijk aan Zee. Deretter fortsette verdsmeisteren med ein ny remis mot den russiske kameraten sin Jan Nepomniasjtsji.

Carlsen har gått sigrande ut av storturneringa seks gonger tidlegare.

Tysdag skal Magnus Carlsen møte russaren Vladimir Kramnik. Denne gongen med nordmannen på kvit side av brettet. Russaren står med to tap og ein remis så langt i turneringa.

(©NPK)