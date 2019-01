Ruud vil ikkje opererast: – Risikoen er litt for høg

sport

Ruud slit med ein utvekst på hoftebeinet, som kan gjere vondt og avgrense rørslefridomen. Ruud rauk denne veka ut allereie i 1. runde av kvalifiseringa til Australian Open. I ettertid har han vorte undersøkt av spesialistar.

Ein eventuell operasjon kan fjerne problemet, men 20-åringen vil førebels unngå eit inngrep.

– Det er jo noko ein kan gå inn og operere vekk, men risikoen for at det då oppstår andre skadar er høg, og litt for høg til at eg ønsker å gjere det no, seier Ruud til Eurosport.

Problemet Ruud slit med er vanleg blant tennisspelarar, men ein kan hevde seg heilt i toppen sjølv om ein har den typen skade.

– Hadde eg visst at alt gjekk heilt perfekt i ein operasjon ville eg jo sloppe å få vondt, så det høyrest jo veldig enkelt ut som den einaste løysinga. Men det er ein del sener som ligg over som må skjerast i, og det kan vere hoftebeinet blir liggjande feil etter operasjonen, og at ein då kan få andre slitasjeskadar, seier Ruud.

20-åringen forsvann altså ut i Australian Open allereie i den første kvalifiseringsrunden. I fjor spelte han seg heilt til 2. runde i hovudturneringa i Melbourne.

