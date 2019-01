Seefeld snør ned

sport

Det er komme store nedbørsmengder i området dei siste vekene, og ifølgje vêrvarslarane skal det fortsetje med snøvêr meir eller mindre i halvanna veke.

– Det har snødd kraftig her nokre dagar, og vi forventar meir i dagane som kjem, seier Kari Kraus til NTB.

Ho er norsk og jobbar med marknadsføring av Seefeld-området.

Seefeld ligg på snautt 1200 meter over havet. Det vart onsdag målt 1,95 meter snødjupne inne i byen.

VM-nedteljingsutstyret i sentrum er halvveges gravlagt i puddersnø.

Nedsnødd

1,5 meter snø har falle over den sentrale og nordlege delen i Austerrike sidan midten av førre veke. I fjella rundt Salzburg er det målt snødjupne på opp mot 3 meter. Denne veka er det venta meir snø, cirka 80 centimeter.

Utfordringa for VM-arrangøren kan no bli å få vekk all snøen og få dei idylliske smågatene, VM-arenaene og parkeringsplassane klare til storinnrykket.

Historisk er februar mindre snørik enn januar i Seefeld. Så arrangementskomiteen føler seg trygg på at vêret ikkje skal skape trøbbel.

VM startar med første konkurranse (sprint langrenn) 21. februar. Meisterskapen blir avslutta 3. mars med 50-kilometeren langrenn menn.

(©NPK)