Ingebrigtsen meiner han har krav på inntil ti millionar kroner

Det kjem fram i sluttinnlegga til rettssaka som startar 21. januar.

Ingebrigtsen og assistent Erik Hoftun fekk sparken 19. juli. Dei meiner begge at oppseiinga er ugyldig og har gått til rettssak mot den tidlegare arbeidsgjevaren sin.

Det er Adresseavisen som har fått tilgang til innlegga, som er sendt frå advokat Stein Kimsås-Otterbech, til Sør-Trøndelag tingrett. Avisa skriv at Ingebrigtsen kan krevje opp mot ti millionar kroner. Det inkluderer tapt inntekt av grunnlønn ut 2020, men òg bonus han ville tent for RBKs serie- og cupgull i 2019. Det inkluderer også kompensasjon for tort og svie.

Rosenborg på si side meiner dei ikkje skal betale ei krone meir.

– Under ingen omstende er det rimeleg å tilkjenne erstatning utover det beløpet Ingebrigtsen allereie har fått utbetalt frå RBK, skriv klubben i sluttinnlegget sitt.

VG skriv at Hoftun har fått etterlønn på 1.050.000, men at kravet hans til RBK skal vere på 2.750.000 millionar kroner.

