Haugesund og Molde bøtelagt etter utlånsavtale

Dom- og sanksjonsutvalet i Norges Fotballforbund kom dermed fram til at dommen frå påtalenemnda var passande.

Klubbane inngjekk utlånsavtalar om dei to Molde-spelarane Ibrahima Wadji og Tobias H. Svendsen. Avtalane skal ha innehalde ei avgrensing som sa at spelarane ikkje kunne spele mot Molde FK for FK Haugesund.

I dommen heiter det: I samsvar med overgangsreglementet kan det i samband med overgang eller utlån av spelarar ikkje blir avtalt vilkår av økonomisk, sportsleg eller annan karakter knytt til bruk av spelaren i spesielle kampar eller bestemte tidsrom.

På grunnlag av dokumentasjon og forklaringar som ligg føre, finn doms- og sanksjonsutvalet det bevist at klubbane munnleg har avtalt at dei to Molde-spelarane ikkje skulle spele mot FK Haugesund, som beskrive i meldinga frå påtalenemnda.

I dommen heiter det at det er ingen tvil om at avtalen vart inngått mellom klubbane. At klubbane seinare vart einige om at avtalen ikkje skulle gjelde, endra ikkje det faktumet at avtalen var uregelmessig inngått.

Utvalet skriv mellom anna dette om sanksjonsutmålinga:

– Slike avtalar er eigna til å påverke seriespelet og kan ha uheldige konsekvensar for andre klubbar i serien. Allmennpreventive og individualpreventive omsyn tilseier derfor at det blir reagert strengt mot slike lovbrot.

