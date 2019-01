Zlatan blir den best betalte i MLS

sport

Det er avisa Los Angeles Times som melder verdien på den nye eittårskontrakten til Ibrahimovic. Den tidlegare lønnsrekorden tilhøyrde Kaká. Brasilianaren tente årleg 7,16 millionar då han var i Orlando City mellom 2014 og 2017.

I norske kroner er Zlatan-avtalen verd 61 millionar. Det er fem gonger så mykje som han fekk i det første året i nordamerikansk toppfotball. 37-åringen forlét Manchester United til fordel for Galaxy i mars i fjor.

Han gjorde ein knallsterk debutsesong med 22 ligamål, der fleire var av det utsøkte slaget, men som lag skuffa Galaxy. For andre sesong på rad greidde ikkje storklubben å ta seg til MLS-sluttspelet.

Det gjekk ei stund rykte om at Ibrahimovic var på veg tilbake til Milan i Italia, men han valde å bli i USA. Det blir han no lønt for med den nye kontrakten sin.

På grunn av lønnsreglane i MLS må Los Angeles Galaxy gjere grep etter resigneringa til Zlatan. I den nordamerikanske toppligaen kan kvar klubb berre ha tre spelarar på såkalla «designated player»-kontrakt. Det vil seie spelarar som ikkje er involvert i lønnstaket sett av MLS. Den nye Ibrahimovic-lønna utløyser éin av desse kvoteplassane.

Dermed må La-klubben anten reforhandle eller kvitte seg med Romain Alessandrini, Jonathan dos Santos eller Giovanni dos Santos, som i dag har DP-avtaler i Galaxy.

– Vi har ein stor jobb føre oss, innrømmer Galaxy-president Chris Klein til Los Angeles Times.

