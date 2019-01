Brann hentar Sandefjords førstekeeper

sport

Johansen rykte i haust ned til 1. divisjon med Sandefjord. Der har han vore det siste året etter at han vende heim til Noreg etter nokre sesongar i USA.

– Brann er ein av Noregs største klubbar, og kanskje den kulaste å spele for på grunn av byen og fansen. Det freistar òg med spel i Europa, seier 26-åringen til nettstaden til Brann.

I oktober fekk Johansen plass i den norske A-landslagstroppen, men fekk ikkje speletid i nasjonsligakampane mot Slovenia og Bulgaria. Han håper det nye klubbvalet kan auke sjansane i framtida.

– Når Brann ønsker å satse på meg, er det ei fantastisk moglegheit. Eg trur òg dette er eit godt val når eg framleis ønsker å vere med i landslagsdiskusjonen.

Akademifortid i City

Johansen vart i svært ung alder henta til Manchester City. Der gjekk han gradene i akademiet til den engelske storklubben.

Sportssjef Rune Soltvedt i Brann er nøgd med å ha sikra seg ein ny keeper.

– Han har vist gjennom spel for Sandefjord at han held høgt nivå. At han har vore innkalla på A-landslaget vitnar òg om kvalitet, seier Soltvedt.

Låner ut talent

Samuel Sahin-Radlinger var førstekeeper for Brann i 2018-sesongen, men var i klubben berre på lån frå tyske Hannover. Bergensarane prøvde å gjere overgangen permanent, men nådde ikkje fram i forhandlingane.

Med Johansen på plass blir den 19 år gamle keeperen Markus Olsen Pettersen lånt ut til Nest-Sotra. Det har fleire medium, mellom dei Eurosport og Bergensavisen, meld det siste døgnet. Målvaktveteranen Håkon Opdal er no tilbake i Brann etter nokre år i Start.

Brann vart nummer tre i Eliteserien sist sesong.

(©NPK)