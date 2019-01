Solskjær om å trekke Arsenal: – Fantastisk, vi treng slike kampar

sport

Solskjær og spelarane kunne fått betrakteleg lettare motstand i fjerde runde av FA-cupen. I bollen låg mellom anna Barnet frå nivå fem, men United fekk i staden ein av dei andre gigantane på balløya.

Arsenal er den mestvinnande klubben i den eldste fotballturneringa i verda. London-laget har 13 triumfar mot Manchester United sine tolv. Sjølv om det ikkje vart ei draumetrekning, ser Solskjær positivt på å få ta del i ein gjæv cupkamp allereie i slutten av januar.

– Dette er fantastisk. Vi treng slike kampar, og spelarane treng å spele storkampar for å bli utfordra, seier Solskjær til MUTV under treningsleiren i Dubai.

Må kunne slå alle

Kristiansundaren har leia «dei raude djevlane» til fem sigrar av fem moglege etter at han erstatta José Mourinho like før jul. Han har fått mykje blir ros for å ha fått skikk på det offensive spelet til United, men fleire har òg peika på at motstanden ikkje har vore all verda.

– Alle seier at vi har vunne dei fem siste kampane, men dei har ikkje vore mot antatt tøffe motstandarar. Samtidig kan du berre slå laga du møter. Skal vi bli utfordra og ta det neste nivået, treng du kampar som den mot Arsenal. Skal du vinne FA-cupen, må du kunne slå alle, seier Solskjær.

I ein av dei siste kampane til Mourinho som United-manager enda det 2–2 mot Arsenal på Old Trafford. Anthony Martial og Jesse Lingard scora måla for Manchester-laget.

1999-minner

I FA-cupen er det svært jamt mellom dei to storklubbane. Der har United slått Arsenal sju gonger, mens «The Gunners» står med seks sigrar. To oppgjer har enda uavgjort. Begge to har scora 19 mål på dei 15 kampane.

Ikkje unaturleg har Solskjær spesielt eitt godt minne frå cupmøta med Arsenal. Sigeren i semifinaleomkampen i 1999 var eitt av dei største høgdepunkta på vegen mot Uniteds ikoniske trippeltriumf.

– Eitt av dei største FA-cupminna var mot Arsenal på Villa Park. Då redda Peter Schmeichel ein straffe mot slutten, og «Giggsy» (Ryan Giggs) dribla inn vinnarmålet. Hadde dei slått oss, og Peter ikkje hadde redda den straffa, trur eg kanskje dei hadde vunne The Double og slått oss i ligaen. Den strafferedninga vart ein katalysator for trippeltriumfen.

Før Arsenal-kampen mot slutten av månaden skal Solskjær først gjennom den største testen sin til no. Søndag reiser United til London for å møte tabelltrear Tottenham på Wembley i Premier League.

