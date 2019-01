Sørloth skreiv under for Gent

sport

Trønderen, som har fått svært lite speletid i Premier League, blir dermed lagkamerat med landslagsstopparen Sigurd Rosted.

Gent har på Twitter lagt ut ein videosnutt av at Sørloth skriv under for den nye klubben sin. Både VG og Adresseavisen melde tidlegare tysdag at berre signaturen mangla før overgangen var i orden.

Låneavtalen skal gjelde ut sesongen, og planen er at Sørloth skal vende tilbake til Palace til sommaren.

Etter planen sluttar han seg no til treningsleiren til laget i spanske Benidorm.

I Gent møter Sørloth igjen gamletrenaren Jess Thorup, som var trenar for landslagsspissen i danske Midtjylland i 2017.

Sørloth har fått tolv innhopp i Premier League denne sesongen. Han har starta tre Palace-kampar i ligacupen og éin kamp i FA-cupen.

