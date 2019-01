Riski nektar å spele i Qatar

sport

Qatar, som skal vere VM-vert i 2022, har fått kraftig kritikk internasjonalt for ikkje å respektere menneskerettar. Riski har ingen intensjon om å spele vennskapsturneringa i landet.

– Eg fekk ein invitasjon, og eg har prata med landslagssjefen. Avgjerda mi vart tatt på grunnlag av etiske vurderingar og årsaker, og dei vil eg halde fast ved, seier den finske landslagsspelaren til avisa Helsingin Sanomat.

Finland speler mot Sverige i Doha tysdag kveld. Landslagssjef Markku Kanerva har forsvart deltakinga i Qatar-turneen med at det først og fremst handlar om å få to gode kampar, men seier at han respekterer avgjerda og resonnementet til Riski.

Også Island og Estland skal spele kampar i Qatar den kommande veka. Norges Fotballforbund har representantar i Qatar som ein del av eit nordisk besøk til landet, men har takka nei til å spele kampar der.

Ifølgje det svenske nyheitsbyrået TT har over tusen framandarbeidarar mista livet i samband med bygging av VM-arenaer i Qatar.

(©NPK)