WADA-ekspertar returnerer til Moskva

Det opplyser Det internasjonale antidopingbyrået på nettsidene sine.

Før jul måtte fem WADA-ekspertar reise heim frå den russiske hovudstaden med uforretta sak. Russiske styresmakter sa at utstyret ekspertane hadde til å hente ut data ikkje var godkjent av lovene i landet.

I pressemeldinga som WADA sende ut måndag, har russarane lova at desse problema no er rydda av vegen.

Russlands antidopingbyrå (RUSADA) hadde fått frist innan årsskiftet til å gi WADA full tilgang til tidlegare data og prøver frå det tidlegare antidopinglaboratoriet i Moskva. Det skjedde aldri, og det har skapt sterke reaksjonar i antidopingmiljøet over heile verda.

I haust stilte WADA fleire krav til RUSADA for å ta byrået tilbake i varmen igjen. Det vekte stor glede i Russland og ditto forarging i andre land då den russiske antidopingorganisasjonen vart innlemma som fullverdig WADA-medlem igjen. Det skjedde etter at russarane hadde stått utanfor i tre år etter avsløringar om omfattande dopingjuks.

Kan framleis bli utestengt

Sjølv om ei ekspertgruppe no reiser tilbake til Moskva, understrekar WADA-president Craig Reedie at det ikkje betyr at ein ser gjennom fingrane at Russland braut avtalen som vart inngått i september.

– Vi fortset å arbeide etter at fristen 31. desember ikkje vart overhalden og dei konsekvensane det kan gi. Dette oppdraget i Moskva handlar ikkje berre om å følgje ein prosess. Viss datainnsamlinga blir vellykka, vil det potensielt kunne føre til mange saker, seier Reedie og fortset:

– Uansett vil styret på kort sikt vurdere om RUSADA skal behalde statusen sin som fullverdig medlem.

