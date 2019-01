Avis: Brot i forhandlingane mellom Rosenborg og Haugesund

sport

Dei to klubbane er usamde om kompensasjonen for Horneland og assistenttrenar Karl Oskar Emberland. Styreleiar Leiv Helge Kaldheim i FK Haugesund hadde håpt å bli einig med trønderklubben i løpet av helga, men slik gjekk det altså ikkje, skriv Haugesunds Avis.

Etter det avisa kjenner til braut samtalane saman søndag, og Horneland og Emberland er dermed ikkje klare for å trene Rosenborg enno. Ifølgje avisa skal duoen trene Haugesund måndag: Det er ikkje klart når det eventuelt blir nye forhandlingar mellom dei to klubbane om trenarovergangen.

Horneland og Rosenborg meiner den avtroppande Haugesund-trenaren har éin månads oppseiingstid i kontrakten sin. FKH meiner derimot at dei har terminert ein treårskontrakt Horneland skreiv under på i oktober, og at det er den førre kontrakten som gjeld. Den kontrakten går fram til 30. november 2019 og skal ikkje ha nokon klausular som gjer at RBK kan hente Horneland, med mindre han blir frikjøpt.

(©NPK)