Stjernen offensiv etter «vanskeleg» kvalik

Hoppveke-firaren landa på 122 meter i kvalifiseringshoppet sitt og vart med det nummer ti.

– Eg synest det har vore ein fin start her i Innsbruck. Dei to første treningshoppa var kanskje hakket betre enn kvalifiseringa, men det er varierande forhold her, så det gjekk uansett greitt nedi bakken, sa han til NTB.

Det gir optimisme før det tredje rennet i hoppveka.

– Eg ser positivt på det. Dette var igjen ein bra start, så det gjeld berre å få ut fleire gode hopp i morgon, sa Stjernen og slo fast at kvalifiseringa for somme vart vanskeleg.

Ein av dei som ikkje lykkast spesielt godt var tyskaren Markus Eisenbichler. Han er andremann i samandraget etter to renn, men torsdag måtte han nøye seg med ein svært audmjuk 32.-plass etter 116 meter.

Det tyske samanlagthåpet stod i tillegg over den første treningsomgangen før det vart 121 meter og niandeplass i den andre.

Det er neppe eigna til å gjere den tyske leiren tryggare før rennet på fredag.

Andreas Stjernen har 23,1 poeng opp til Eisenbichler i samandraget. Mellom dei to ligg polakken Dawid Kubacki. Han enda tre plassar høgare opp på lista enn Stjernen i kvalifiseringa.

Mellom Stjernen og Kubacki i kampen om tredjeplassen samanlagt skil det berre 2,5 poeng.

