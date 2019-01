Klæbo vann føre Ustjugov, held på samanlagtleiinga i Tour de Ski

sport

Russiske Aleksandr Bolsjunov tok tredjeplassen.

Klæbo gjekk ut først på jaktstarten, 15 sekund før Ustjugov, men slapp russaren tidleg innpå seg. Ustjugov tok eit stort byks opp ein motbakke og låg i ryggen på nordmannen allereie før to kilometer var gått.

Bak dei låg Aleksandr Bolsjunov i einsam majestet. Han vart straffa skikkeleg for sin svake klassisketappe onsdag ved at han måtte gå åleine som tredjemann på jaktstarten, og etter kvart byrja han òg å tape tid til duoen i front.

Simen Hegstad Krüger og Sindre Bjørnestad Skar danna ein duo bak Bolsjunov igjen, mens ei gruppe på fem løparar, blant dei Didrik Tønseth og Finn Hågen Krogh, låg i neste gruppe.

Etter 10 kilometer var det framleis berre tidelar som skilde Ustjugov og Klæbo, mens Bolsjunov var 53,5 sekund bak tetduoen. Ytterlegare 46 sekund bak låg Skar og Krüger.

Det låg an til at Ustjugov ville prøve eit rykk mot den spurtsterke Klæbo for å unngå duell mot han på oppløpet. Men nordmannen klarte å henge på russaren, gjekk taktisk lurt på slutten og parkerte han på oppløpet.

