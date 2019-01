Landslagstrenaren vil vurdere eige sprintlandslag

sport

Sjølv om kvinnene enda opp med tre i finalen i Tour de Skis 3. etappe i sveitsiske Val Müstair, er heilskapsinntrykket - ikkje berre denne sesongen, men i fleire sesongar - at dei norske ikkje heng med dei beste, med unntak av Maiken Caspersen Falla.

Noko må gjerast for å tette gapet opp mot dei beste og særleg den aller beste, Sveriges Stina Nilsson.

– Vi må nok vurdere ei eiga sprintsatsing for kvinner. Vi ser at på det laget vi har, så blir veldig mange gradvis betre på distanse og gradvis litt svakare på sprint. Det kan godt hende at eit eige sprintlandslag er noko vi må vurdere, men det tek vi når sesongen nærmar seg slutten, sa assisterande landslagstrenar Geir Endre Rogn etter løpet i Sveits.

PRIO

Rogn seier at det ikkje er slik at distanselangrenn blir prioritert i større gard enn sprint, sjølv om resultatlistene kanskje fortel om noko anna.

– Det er ikkje stor skilnad på prioriteringa, og vi har prioritert høg fart i år fordi vi såg behovet for det, men det er vanskeleg å gjere mykje med på kort sikt. Det er utøvarar som har trena mykje i mange år og har prioritert begge delar, og då er det gjerne slik at du blir litt betre på distanse og litt svakare i sprint. Slik er det med dei fleste, meinte Rogn.

Tøft

Heidi Weng er ein av dei som har vorte merkbart svakare i sprint denne sesongen. Ho har ikkje hatt tilstrekkeleg med hardøkter til at farten er inne. Landslagstrenaren seier at det var tøft for Weng å erkjenne at ho ikkje heldt mål i dei første renna.

– Men så har ho takla det veldig fint etter det. Ho har skjønt at det var slik det måtte gå i starten av denne sesongen, men vi ser at ho er på gang og ho klarer å glede seg over ein del i dag òg sjølv om det enda gale til slutt, sa Geir Endre Rogn om Wengs fall og ein skadd tommel som kan bli hemmande med tanke på resten av Tour de Ski.

