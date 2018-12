Luitz godtek ikkje FIS-straff

sport

Tyskaren vann tidlegare i månaden storslalåmrennet i Beaver Creek, men i etterkant har han hamna i Det internasjonale skiforbundets (FIS) søkjelys for å ha nytta ei oksygenmaske mellom omgangane.

Før jul opplyste FIS-generalsekretær Sarah Lewis at Tysklands skiforbund var underretta om at reglane tilseier at Luitz «diskvalifiserast frå rennet der misferda fann stad». Etter å ha vurdert saka gjennom jula har Luitz avgjort ikkje å godta straffa.

– Eg har tenkt på det og vil ta grep mot denne diskvalifiseringa. Eg meiner den er urettferdig, seier Luitz.

Henrik Kristoffersen rykker opp til tredjeplassen i Beaver Creek-rennet om FIS-avgjerda blir ståande.

FIS-reglene seier tydeleg at oksygenapparat ikkje kan takast med til arenaen, og at «resultat oppnådd etter bruk av slikt utstyr skal strykast».

Kjetil Jansrud meinte dette om saka då det vart kjent at FIS ville ta frå Luitz sigeren:

– Det er enkelt å forstå logikken bak det. Du ønsker ikkje at utøvarar i langrenn eller andre disiplinar skal bruke oksygen. Det sender ikkje gode signal, sa han til nyheitsbyrået AP.

(©NPK)