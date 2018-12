Emery kan bli straffa for å ha sparka til flaske

sport

Episoden skjedde under bortekampen Arsenal spelte mot Brighton (1–1) onsdag kveld. Flaska trefte ein supporter, og Emery var raskt borte for å beklage det heile.

– Eg fortalde dei at eg var lei meg. Det var ikkje eit hardt spark, men den kom borti ein supporter, sa spanjolen på ein pressekonferanse, før han la til:

– Eg sparka til flaska i frustrasjon, men ikkje på supporterane, ikkje med ein slik intensjon. Det er omstenda. Eg bad om unnskyldning. Eg håper vi er ferdige med saka.

Det var FA likevel ikkje. Via Twitter opplyser forbundet at det har teke ut tiltalt mot Emery for uanstendig åtferd.

– Arsenal-manager Unai Emery er tiltalt som følgje av kampen mot Brighton i går. Han har frist til 2. januar klokka 18 med å svare på tiltalen, skriv FA.

(©NPK)