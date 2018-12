Carlsen overraska over ny siger: – Eg speler som ei kråke

sport

I det fjerde partiet på torsdag klarte han å slå armenaren Hrant Melkumyan trass i at han kom kraftig bakpå og såg ut til å tape. Carlsen måtte flire over at han makta å overliste Melkumyan til slutt, og han var ikkje nådig i vurderinga av eige spel.

– Eg sit jo berre og tullar. Eg vart spelt ut og innser at eg berre står dårleg. Og så blir det verre og verre. Så fekk eg håp om remis, men eg trudde ikkje at eg skulle klare å lure han, sa Carlsen til NRK.

Han brukte 65 trekk på å overvinne den armenske motstandaren. Torsdag har det vorte tre sigrar og eitt tap før det siste partiet til kvelden.

– Vanvitig nok er det ikkje heilt køyrt. Eg speler som ei kråke. Men eit godt parti no, så har eg ein god posisjon, seier verdseinaren til sjakken.

Reiste seg

Carlsen opna hurtigsjakk-VM på overraskande svakt med to strake tap onsdag. Deretter vart det tre strake sigrar onsdag før han slo spanske Ivan Salgado i det første partiet på torsdag og deretter tapte for ukrainaren Zubov og så slo russiske Nikita Petrov.

– Problemet er at eg i det førre partiet kunne ha fått remis når eg ville. Men så gjekk eg ikkje for det. I ettertid ser eg at eg burde hatt eit halvt poeng i eit par av dei partia eg har tapt, sa Carlsen etter sigeren over Petrov.

– I og med at eg har tapt tre parti, må eg vinne dei fleste no. Men eg synest det går betre i dag enn i går, sa han vidare.

Carlsen er rekna som ein særs god lyn- og hurtigsjakkspelar og er blant favorittane til å vinne årets meisterskap i St. Petersburg.

(©NPK)