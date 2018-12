Carlsen bomma igjen i hurtigsjakk-VM

sport

Dermed har Carlsen tre tap, etter òg å ha tapt dei to første partia i VM onsdag. Han følgde opp med tre strake sigrar, og heldt torsdag fram den gode trenden med siger i det første partiet. Så spelte Carlsen godt òg i det neste partiet, men måtte til slutt innsjå at Zubov vart for sterk.

I det første partiet torsdag såg Carlsen ut som ein ny mann. Han spelte klokt og sprudla med kvite brikker i sigeren mot spanske Ivan Salgado Lopez. I neste parti vart Zubov frå Ukraina for sterk.

Med det står Carlsen med fire sigrar og tre tap på sju parti.

– Minte om sjakk

I det første partiet skaffa Carlsen tidleg eit lite overtak, og mot slutten ofra han ein bonde. Det skulle bli utslagsgivande, og sørgde for ein stor fordel både på tid og i stillinga.

Til slutt vart han for sterk for Lopez, som gav opp etter 33 trekk.

– Det var ein god start i dag. I går flytta eg brikker meir eller mindre tilfeldig rundt på brettet. Det her minte i kvart fall om sjakk. Så det var veldig mykje betre, sa han til NRK etter partiet.

Deretter var det Zubov som sat på andre sida av brettet. Ukrainaren hamna langt bakpå tidsmessig, og prøvde å sikre remis. Han spelte veldig godt og gjorde ingen feil. Carlsen gjekk for sigeren, men sleit med å trenge igjennom forsvaret til motstandaren.

Det tok tid, og etter 36 trekk hadde han tapt alt forspranget. Mot slutten var det derimot Zubov som fekk overtaket, og Carlsen såg oppgitt ut. Partiet snudde totalt, og Carlsen måtte til slutt strekke ut handa og gi opp.

