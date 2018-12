Idrettsforbundet får 20 millionar til anleggssatsing

sport

Noregs Idrettsforbund (NIF) opplyser i ei pressemelding at Kulturdepartementet, som ein del av anleggspolitisk program for 2018, har sett av ekstraordinære midlar til ei særskild tilskotsordning for etablering av tilleggsareal til idrettshallar.

Målet er å leggje til rette for at nye anleggsprosjekt skal inkludere separate aktivitetssalar i prosjekta sine for å skape større flater som er tilrettelagt for idrettsleg aktivitet.

Det er sett av 20 millionar kroner.

– Noregs idrettsforbund er glad for denne ekstra tildelinga frå Kulturdepartementet. Det gjer det mogleg å skape meir aktivitet, ikkje minst for idrettar som ikkje krev så store areal. Fleire tilleggsareal i tilknyting til eksisterande anlegg er kostnadseffektivt og ein viktig føresetnad for rekruttering og gode tilbod til barn og unge i norsk idrett, seier ein nøgd idrettspresident Tom Tvedt.

I 2015 vedtok Idrettstinget å arbeide for å betre tilskota ved bygging av aktivitetssalar i tilknyting til idrettshallar, då dette er ein svært kostnadseffektiv måte og skaffe treningslokale for mange idrettar.

– Eg er derfor svært tilfreds med at Kulturdepartementet som ein del av det anleggspolitiske programmet har oppretta ei ny ordning der ein kan søke om ekstra tilskot ved bygging av slike treningsareal, og at tilskotet kan utgjere inntil 50 prosent av byggjekostnaden, seier Tvedt.

(©NPK)