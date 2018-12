Millionrush for Solskjær, pen pott til opprusting av laget

sport

Det flyt gigantbeløp omkring i Manchester United-systemet. The Mirror melder at nordmannen får litt å rutte med, vel ein halv milliard, for å sprite opp stallen. Avisa skriv at ein forsvarsspelar og ein høgre midtbanemann er på toppen av prioriteringslista.

Toby Alderweireld (Tottenham) skal vere forsvararen United siktar seg inn på. Han kan komme for cirka 300 millionar kroner.

Solskjær er i utgangspunktet henta inn som mellombels United-sjef fram til midten av mai. Men han skal i stor grad få avgjere kva klubben gjer på spelarmarknaden rett over nyttår.

Godtgjersle

Daily Mail melder at Molde får cirka 20 millionar kroner for å låne Solskjær ut i fire og ein halv månad.

– Vi får ein fair kompensasjon, men eg vil ikkje gå inn på noko tal, sa Molde-direktør Øystein Neerland til NTB onsdag.

Daily Mail skriv òg at det er semje mellom klubbane om at Molde får 95 millionar kroner til dersom Solskjær skulle bli manager permanent frå sommaren.

Millionrush

Daily Telegraph melder at United skal vere villig til å betale nær ein halv milliard kroner for å få Mauricio Pochettino til sommaren. Det er summen som truleg må på bordet for at Tottenham slepp argentinaren.

United måtte òg ut med cirka 270 millionar kroner for å bli kvitt José Mourinho lenge før kontrakten hans gjekk ut.

Solskjær gjennomfører den første United-treninga si torsdag og skal presenterast for media fredag.

Laurdag leier han laget i bortekampen mot Cardiff.

(©NPK)