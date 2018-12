Woodward: – Solskjær kan gi Manchester United eit løft

sport

Onsdag vart det klart at Solskjær tek over som mellombels manager i United. Han skal leie klubben ut sesongen saman med Mike Phelan.

– Ole er ei klubblegende med stor erfaring, både som speler og i trenarroller. Historia hans i Manchester United betyr at han lever og andar kulturen her, og alle i klubben er begeistra over å ha han og Mike Phelan tilbake, seier klubbdirektør Ed Woodward i ei pressemelding.

Woodward har måtta tole mykje kritikk dei siste åra, mellom anna for tilsettingane av David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho. Han trur Solskjær vil løfte stemninga i United-garderoben etter ein blytung start på sesongen.

– Vi er trygge på at det nye trenarteamet vil samle spelarane og supporterane inn i den andre halvdelen av sesongen, seier han.

Laurdag ventar Solskjærs første test i den nye jobben sin. Då reiser han til Wales for å møte gamleklubben Cardiff.

Tysdag vart det klart at Mourinho var ferdig som Manchester United-manager. Han sikra tre trofé i klubben.

