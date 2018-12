Omstridde Mutko ferdig som Russlands fotballpresident

sport

– Vitalij Mutko forlèt vervet som president i Russlands fotballforbund, fortalde forbundet sjølv på Twitter. Sergej Prjadkin, som er direktør for den russiske eliteserien, skal fylle vervet inntil ein ny president er valt.

Mutko har hatt fleire høge verv i russisk idrett og var tidlegare idrettsminister. Han er utestengd frå OL på livstid for å vere delaktig det organiserte dopingjukset i landet.

I oppkøyringa til VM-sluttspelet på heimebane gjekk Mutko med på å trekke seg frå vervet som leiar for organisasjonskomiteen, og han trekte seg òg mellombels frå vervet som fotballpresident. Det er inga overrasking at han no trekker seg for godt.

Han vart i fjor også fråteken styrevervet sitt i Fifa på grunn av moglege interessekonfliktar.

