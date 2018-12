Bråtveit bekreftar Djurgården-overgang

sport

Bråtveit seier at ei offisiell stadfesting frå Djurgården skal komme om kort tid.

– Eg trur og håpar det blir klart i dag. Eg er klar for å bli Djurgården-spelar, seier Bråtveit til Sportbladet.

Tysdag skreiv Expressen at Bråtveit berre var detaljar frå å bli Djurgården-spelar. Onsdag var Bråtveit ærleg med Sportbladet.

– Eg håpar at noko skjer snart. Viss ikkje hadde eg ikkje reist til Sverige for å bli kjent med klubben. Viss eg ikkje var imponert, så hadde eg ikkje komme hit, seier keeperen.

Han skal vere klar for å skrive under for tre eller fire år, og har vore i Sverige dei siste dagane.

– Anlegget ligg bra til og eg likar det verkeleg. Stadion er òg større enn eg trudde. Det likte eg. Eg har fått eit veldig godt inntrykk av klubben.

Bråtveit skal erstatte keeperlegenda Andreas Isaksson. 37-åringen takka for seg etter denne sesongen.

(©NPK)