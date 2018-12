Klæbo blant 20 utøvarar i Tour-troppen, Johaug står over

sport

Det har lenge vore spekulert i om Klæbo skal få Tour-debuten sin i romjula, men måndag letta han sjølv på sløret då han langt på veg stadfesta deltakinga si i ein videoblogg.

Trønderen står i spissen for ein brei norsk herretropp der også OL-meister Simen Hegstad Krüger er med.

Kvinnetroppen er som ein kunne vente seg. Ragnhild Haga droppar skifesten i Mellom-Europa for å førebu seg best mogleg til VM i februar. Det same gjer Therese Johaug.

Troppen:

Kvinner: Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Kari Øyre Slind (Oppdal), Kathrine Rolsted Harsem (Varden Meråker), Heidi Weng (BUL), Lotta Udnes Weng (Nes), Tiril Udnes Weng (Nes Ski), Mari Eide (Øystre Slidre), Anna Svendsen (Tromsø).

Menn: Martin Johnsrud Sundby (Røa), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Didrik Tønseth (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen).

