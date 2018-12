Coolen får ikkje halde fram som Rosenborg-trenar

sport

Coolen har leidd Rosenborgs A-lag sidan 19. juli, men får ikkje halde fram i jobben. Det stadfestar sportsleg leiar Stig Inge Bjørnebye til avisa.

Under Coolen vann Rosenborg både serien og cupen, men i gruppespelet i europaligaen gjekk det ikkje like bra. Berre eitt poeng vart teke i dei seks kampane. Poenget vart sikra i 1-1-kampen førre veke mot Leipzig, som vart Coolens siste kamp som hovudtrenar for seriemeistrane frå Trøndelag.

Kven som blir den nye RBK-trenaren er framleis ikkje kjent, sjølv om Rosenborg hadde eit uttalt mål om å få avklart situasjonen tidleg i desember. Coolen, som tidlegare har gitt uttrykk for at han kunne tenke seg jobben permanent, ønskjer ikkje å kommentere saka.

Måndag kunne Adresseavisen fortelje at Haugesunds Eirik Horneland framleis er på radaren til Rosenborg. Også Nordsjællands Kasper Hjulmand er eit heitt namn, ifølgje avisa.

