Politiet slo til mot russiske skiskyttarar i Hochfilzen

Påtalemakta i Austerrike etterforskar dopingskuldingar frå skiskyttar-VM i 2017 som gjeld fem utøvarar og fem leiarar på det russiske laget, ifølgje nyheitsbyrået DPA.

Russland vann eitt gull og éin bronse under meisterskapen i den austerrikske byen i fjor.

Politiet i Austerrike seier at dei berre har vore på hotellet for å informere den russiske leiren om at dei undersøker saka, og at dei ikkje har gjennomført verken ransakingar eller avhøyr. Den russiske leiren påstår derimot at fleire utøvarar og personar i støtteapparatet har måtta svare på spørsmål frå politiet.

Det russiske laget seier i ei fråsegn at dei førebur seg som vanleg til verdscuprennet i Hochfilzen denne veka. Jevgenij Garanitsjev, som tok bronse i Sotsji-OL i 2014, har lufta frustrasjonen sin på Instagram.

– Eg er på ei liste over personar som er mistenkte for å ha brote dopingreglane. Skandale. Vi er reine! skriv Garanitsjev.

Det internasjonale skiskyttarforbundet opplyser torsdag at dei har vorte informerte om aksjonen, men at dei ikkje har ytterlegare kommentarar.

Verdscuprenna i Hochfilzen startar torsdag med 7,5 kilometer sprint for kvinner. Det blir òg sprint for herrar og dessutan jaktstart og stafettar for begge kjønn.

