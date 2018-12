Hergeirsson: – Imponert over interessa for eit lag som skal spele om 5.-plassen

sport

Noreg gjorde jobben sin ved å banke Spania 33-26 tidlegare på kvelden. Det norske laget fekk òg Ungarn-siger mot Romania, men han var akkurat ikkje stor nok til å sikre semifinalebilletten. Eitt ungarsk mål til i 31-29-kampen ville sendt Noreg vidare.

I staden var ein avhengig av tysk siger mot Nederland i senkampen. Det var ikkje Tyskland i nærleiken av og tapte 21-27.

– Eg er imponert over interessa for eit lag som skal spele om ein femteplass. Det synest eg er flott, det begeistrar, var Hergeirssons første reaksjon då han møtte norske medium utanfor spelarhotellet like etter kampslutt mellom Tyskland og Nederland.

– Eg har vore ganske realistisk. Eg visste ikkje dette utfallet, men eg var ganske sikker på at det skulle gå sånn, sa han vidare på spørsmål frå NTB.

Nesten

– Følgde du med på TV?

– Gløtta litt på, ja. Eg har òg pakka og gjort meg klar til å reise til Paris i morgon, der vi skal møte Sverige om ein femteplass.

Noreg-kaptein Stine Bredal Oftedal syntest det var ekstra surt at semifinalen syntest å vere innanfor rekkevidd likevel, for så å bli rive bort igjen.

– Det var frykteleg nesten, då. Om det allereie ikkje var vanskeleg, vart det eigentleg endå meir vanskeleg då det rauk igjen med det eine målet vi mangla for Ungarn. Tyskland kom ikkje opp på nivå, og då blir det veldig vanskeleg, sa Oftedal på spørsmål frå NTBs reporter.

Røyk i opningskampen

Ho såg begge kveldskampane frå hotellet.

– Eg hadde ei dårleg kjensle med Tyskland ganske fort, men i den andre kampen svinga det jo fram og tilbake. Det var forferdeleg med den kneskaden som (Cristina) Neagu fekk. Det gjorde det litt spesielt å sitje der, sa Oftedal.

Hergeirsson streka under at det norske laget berre har seg sjølv å skylde på.

– Vi tapte dette ved å tape Tysklands-kampen med eitt mål. Det er der draumen ryk. Vi kan ikkje skylde på Ungarn for at dei ikkje slår Romania med tre mål, sa han.

Noreg skuffa stort i 32-33-tapte for Tyskland i EM-opninga

Det er første gong på 18 år at dei norske handballjentene ikkje speler om EM-medaljar.

