EM-semifinalen glapp for Noreg, inga hjelp frå Tyskland

sport

Tyskland vart laget som øydela det meste for Noreg i meisterskapen. Dei vann 33–32 over dei norske jentene i opningskampen der det norske spelet var særs svakt.

Onsdag makta ikkje tyskarane å slå Nederland. Kampen enda 21–27. Dermed vart Noreg vippa ut med knappast mogleg margin (målskilnad) i kampen om semifinale. Romania og Nederland tek seg vidare.

18 år sidan sist

Noreg speler om 5.-plassen mot Sverige i Paris fredag. Det er første gong sidan 2000 at det ikkje er norsk deltaking i medaljekampane i kvinne-EM.

Det norske laget spelte ein svak 1. omgang mot Spania og leidde berre med eitt mål. Etter pause var det einvegskøyring då Noreg til slutt vann 33–26.

Dei norske spelarane og leiarane kan gremme seg over tapet for Tyskland. Begge gruppene var langt under pari.

Nede

For Romania vart det ein tung kveld. Lagets superstjerne Cristina Neagu øydela det eine kneet nokre minutt før slutt mot Ungarn. Ho vart bore ut av bana på båre.

Dei første rapportane tyder på ein alvorleg skade. Utan henne skal det mykje til at Romania vinn semifinalen sin.

Den rumenske trenaren Ambros Martín var rasande etter kampen. Han angreip toppane i Det europeiske handballforbundet (EHF) for det harde kampprogrammet før og under EM.

(©NPK)