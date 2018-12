Northug legg opp: – Det har vore eit eventyr

sport

Framfor eit fullsett pressekorps på Lerkendal I Trondheim fortalde ein strigla 32-åring at ei lang og innhaldsrik karriere er over, og at han er ferdig som langrennsløpar på toppnivå.

– Eg har teke eit val om å legge opp som skiløpar. Som eg sa på Beitostølen har det vore ein trøblete seinsommar og haust. Eg har prøvd å vere i ok form når sesongen skulle starte, men eg har kjent i dei to siste vekene at eg manglar det siste for å levere på dette nivået. Eg orkar ikkje å bruke meir energi og krefter for å halde på denne plassen når eg ligg så langt etter, sa Northug.

Takka familien

Han fekk problem med å halde tårene tilbake då han spesielt takka familien for all støtte gjennom åra.

– Det har vore eit eventyr. Eg hadde ein draum som liten gut om å bli ein god skiløpar, og eg er stolt over det eg har fått til. Langrenn har vore livet mitt i mange år, og det er tøft å gi seg, men samtidig er det litt godt òg, sa Northug.

– Eg har tenkt mykje denne den siste veka. Det er avgrensa kor lenge ein gidd og prøve når framgangen har mangla.

Ein svært rørt Northug sleit på podiet i sin avslutningspressekonferanse.

– Dette var tøffare enn eg hadde trudd, sa Northug på spørsmål frå NRK.

– Det har vore livet mitt, og det har vore ekstremt til tider. Eg har kanskje ikkje forklart kor mykje eg har ofra og gått inn for det å verkeleg ville bli best. Då merker ein det ekstra på ein sånn dag at det er tungt å gi seg, men sjølv om det er tung er det òg godt, sa han med tårer i auga.

Kjempa for å komme tilbake

Northug har hatt ein trøblete inngang til sesongen og har ikkje vore i nærleiken av verdscuplaget så langt. Mosvik-kroppen har ikkje respondert på trening, og sa under sesongopninga på Beitostølen at dersom han ikkje gjekk fort på ski innan midten av desember så var det slutt.

12. desember var avgjerda teke: Northug gir seg på toppnivå.

– Eg har gått litt mine eigne vegar. Det som alltid har vore i hovudet mitt er at det handlar om å vinne skirenn. Det har vore filosofien min. Det har vore oppturar og nedturar, men eg har vore privilegert og heldig for å få oppleve det eg har gjort.

Northug har 13 VM-gull, to OL-gull og to samanlagtsigrar i verdscupen blant merittane sine.

