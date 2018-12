EM-håper lever for Noreg, 33-26-siger over Spania

sport

Spanjolane, einaste lag utan poeng i puljen i hovudrunden, hengde på Noreg nesten heile 1.-omgangen. Noreg sleit fælt i forsvar, og keeperane Silje Solberg (éi redning på elleve skot) og Katrine Lunde (to på ti) hadde ein uvanleg tam halvtime.

Dermed var eit innsatsfylt Spania med for fullt då andreomgangen starta med norsk 18-17-leiing.

Noreg skaffa seg eit fastare grep i løpet av nokre få minutt etter pause. Spania vart sprunge i senk og straffa for tekniske feil i angrep i fleire periodar.

Lunde løfta keeperspelet sitt radikalt. Stine Bredal Oftedal spelte ein ny særs god kamp. Høgrekantane Malin Aune og Marit Røsberg Jacobsen viste form og scora mykje.

For å nå semifinale er Noreg heilt avhengig av at Ungarn slår Romania. Skjer det, vil plutseleg Noregs 38-25-sigar over ungararane tidlegare i EM kunne bli svært verdifull.

Den norske EM-skjebnen vil høgst truleg ikkje bli klar før etter siste kamp onsdag (start 21.00) mellom Tyskland og Nederland.

Sigeren over Spania gjer at Noreg så godt som er sikra kamp om 5.-plassen i Paris fredag.

Noreg har spelt alle EM-finalar frå og med 2002 og står med sju EM-gull totalt.

