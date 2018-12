Sykkel-VM i Bergen får massiv kritikk i ny rapport

sport

Selskapet Bergen 2017 AS, som arrangerte VM, gjekk med dundrande underskot etter det som vart ein dyr folkefest mellom dei sju fjell.

Tysdag la ei forskargruppe ved NTNU fram ein rapport om meisterskapen etter å ha analysert kva som gjekk gale, melder NRK og Bergens Tidende.

Forskarane skriv at Bergen 2017 viste teikn på kultur som verkar ustrukturert, at ein tok ting «på sparket» og satsa på at det ordna seg. «Det er ein kultur som ser ut til å ha vorte nedarva frå NCF (Noregs Cykleforbund) til Bergen 2017 AS», heiter det i rapporten.

Generalsekretær Eystein Thue Stokstad i NCF seier til BT at det har vorte jobba hardt med å få bukt med ukulturen som forskarane refererer til.

– Samtidig trur eg mesteparten av haldningane det er snakk om, forsvann då styret vart bytt ut, seier Stokstad til avisa.

– Mangla plan og styring

Vidare i rapporten står det at VM-prosjektet mangla ein overordna plan og styring, at det var mangel på kompetanse og kopling mellom dei som hadde kompetanse, og at det har vore ei høg grad av risikovilje og optimisme.

– Det er fleire døme på at det eksisterte positive forventingar som i ettertid har vist seg å vere urealistiske, og som antakeleg bidrog til at ein var villig til å ta større risiko enn ein normalt ville ha gjort. Verkelegheitsbildet ein har styrt etter verkar i dag overoptimistisk og lite realistisk, og det vart liten grad gjort tiltak for å nærme seg ei meir verkelegheitsnær oppfatning», skriv forskarane.

Kritikken går også på at forventingane om sponsorinntekter var urealistisk høge, at kostnader til løyper og ritt var svakt budsjettert og at kostnadene til arena- og startområdet vart omtrent dobla frå det opphavlege budsjettet, for å nemne noko.

Skuldar over hundre millionar

Ifølgje Bergens Tidende skuldar Bergen 2017 AS 108 millionar kroner til 107 ulike kreditorar.

Ei panelundersøking som følgjer som ein del av rapporten, viser samtidig at befolkninga i Bergen framleis er stolte over å ha vore vertskap for meisterskapen.

Styreleiar i Bergen 2017 AS, Mona Haugland Hellesnes, skriv i ein SMS til NRK at ho ikkje har lese rapporten og derfor ikkje ønsker å kommentere han.

Kanalen har heller ikkje lykkast i å få ein kommentar frå VM-general Harald Tiedemann Hansen.

– Det kom ikkje fram noko nytt som overraska oss, men det er viktig å få dette fram i lyset, seier generalsekretær Stokstad i sykkelforbundet til BT.

