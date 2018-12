Manchester-klubbane ventar spent på UEFA-svar om pengebruk

sport

Det kan få stor betyding for maktbalansen blant Manchester-klubbane når Det europeiske fotballforbundet (Uefa) fattar si avgjerd i saka om Financial Fair Play (FFP) mot Manchester City.

UEFA-president Aleksander Ceferin har lovd at det «svært snart» kjem ei avgjerd mot City, som blir etterforska for å bevisst ha blåse opp verdien av sponsoravtalar for å halde seg innanfor FFP-reglementet.

Hos byrival Manchester United ser manager José Mourinho fram mot avgjerda.

Straffast City ved å bli utestengt frå meisterligaen, kan det tyde på større sjanse for å ta del i den gjævaste turneringa for Mourinhos menn.

Snakkesalig

Portugisaren tør likevel ikkje å spå når Manchester United igjen vil vere ein kandidat til å hevde seg i tittelkampen i engelsk fotball.

– Eg veit ikkje når. Det avheng av vår eiga utvikling, men òg av andre si utvikling. Viss laga over oss held fram i same retning, og viss ambisjonane deira og investeringane held fram, så er det éin ting. Ein annan ting er viss dei stoppar, eller blir stoppa av dei finansielle fair play-reglane, seier Mourinho ifølgje AFP.

– Det vil gjere avstanden opp til dei mindre, held han fram utan direkte å nemne Manchester City.

Sidan han vart tilsett i Manchester United har klubben brukt rundt 379 millionar pund på nye spelarar. I same periode har City brukt rundt 527 millionar pund.

UEFA-hjelp

Ifølgje dokument som er lekne frå Football Leaks hjelpte Gianni Infantino både Manchester City og Paris Saint-Germain med å omgå FFP-reglane i 2014 i si tid som generalsekretær i Uefa. Infantino er no president i Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Dei økonomiske reglane set rammer for forbruket til klubbane for å sikre fair play og å unngå at budsjett og pengebruk eskalerer. Det skal sørgje for at klubbar unngår botnlaus gjeld og konkurs.

I grove trekk handlar det om at klubbane ikkje må bruke meir pengar enn dei tenar. Og det er strenge grenser for kor stort eit underskot må vere over ein fleirårig periode.

Bak PSG og City har steinrike eigarar frå høvesvis Qatar og Abu Dhabi. Trass i at klubbane, ifølgje dei lekne dokumenta, har brukt uregelmessige økonomiske middel for å auke budsjetta, slapp dei unna med bøter i 2014.

Klubbane måtte den gongen betale om lag 490 millionar kroner, og unngjekk å bli utestengt frå store europeiske turneringar.

– Blir ikkje utestengt

Men nettopp dét kan bli konsekvensen når Uefa snart kjem med avgjerda si. City-trenar Pep Guardiola fryktar likevel ikkje at spelarane hans må sjå meisterligaen på TV i framtida.

– Vi blir ikkje utestengt. Det er kva eg trur, fordi eg stoler på det styreleiaren og direktøren min har fortalt meg. Men viss det skjer, for det er Uefas avgjerd, må vi akseptere det og komme oss vidare, seier han ifølgje AFP.

Klubbar som Galatasaray og Raude Stjerne har tidlegare vorte utestengt frå spel i Europa etter å ha brote FFP- reglane.

