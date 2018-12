Klæbo tilbake i verdscupen, Iversen og Weng tek pause

sport

Iversen, som er nummer tre i verdscupen samanlagt, tek saman med den dobbelte OL-vinnaren Simen Hegstad Krüger, Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth ein verdscuppause.

Kvartetten droppar renna i Davos etter ei totalvurdering frå landslagsleiinga. Tønseth ligg på plassen bak Iversen i verdscupen samanlagt.

Pause blir det òg for Heidi Weng, som har slite med å finne forma i sesonginnleiinga. Allereie under sesongopninga på Beitostølen varsla landslagstrenar Ole Morten Iversen overfor NTB at Enebakk-jenta ikkje ville få grønt lys til å gå alle verdscuprenn før jul.

– Eg heller mot at ho ikkje får gå alt sjølv om ho sikkert ønsker det sjølv. Det blir ein diskusjon om kva vi tek bort, sa Iversen då.

Berre sprint for Klæbo

Skiforbundet sender likevel ein brei tropp til verdscuprennet i Sveits til helga. Totalt ti kvinner og 13 menn står på startstreken i Davos.

Med til Davos er blant andre Mari Eide, som i haust brått mista systera Ida. Langrennsprofilen har valt å stå over dei første verdscuphelgane, men har peika på Davos som ein mogleg sesongdebut i verdscupen for hennar del.

– Etter ei kjempehelg på Beitostølen flyttar vi oss til Mellom-Europa og høgda. Her blir det nye utfordringar, og vi veit at fleire av konkurrentane våre ser moglegheita til å slå hardt tilbake, seier landslagssjef Vidar Løfshus.

Ny sjanse for Haga

Sprint fri teknikk og dessutan 10 og 15 kilometer skøyting står på programmet i Davos. Johannes Høsflot Klæbo går berre sprinten. Det opnar mellom anna for ein ny verdscupsjanse for Åsen-løpar Magne Haga. Han er bror av kvinnelandslagets Ragnhild Haga og imponerte med niandeplass på tremila i fri teknikk på Beitostølen laurdag.

Då hadde han veteranen Chris Jespersen tre plassar bak seg på resultatlista, og også Jespersen får sjansen i Davos.

Verdscuprenna til helga er dei siste før Tour de Ski, som blir innleidd med sprint i italienske Toblach 29. desember.

Uttaket:

Sprint, fri teknikk:

Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kathrine Harsem (Varden Meråker), Mari Åtte (Øystre Slidre), Lotta Udnes Weng (Nes), Silje Øyre Slind (Oppdal), Tiril Udnes Weng (Nes).

10 km fri teknikk:

Therese Johaug (Nansen), Ingvild Flugstad Østberg, Kari Øyre Slind (Oppdal), Ragnhild Haga (Åsen), Lotta Udnes Weng, Silje Øyre Slind, Tiril Udnes Weng.

Menn, sprint:

Eirik Brandsdal (Kjelsås), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Kasper Stadaas (Heming), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen).

15 km fri teknikk:

Hans Christer Holund (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Magne Haga (Åsen), Chris Jespersen (Strindheim), Vebjørn Turtveit (Voss).

(©NPK)