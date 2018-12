Forsvarsprofil forlengde med Liverpool

sport

21-åringen har signert ein kontrakt som bind han til Anfield-klubben fram til 2024, skriv Liverpool på nettsidene sine.

Gómez fekk eit brot i leggen i ligakampen mot Burnley sist onsdag og står føre eit seks veker langt skadeavbrekk.

– Å signere den nye avtalen betyr alt for meg. Eg elskar klubben, og eg elskar å spele her og å lære, så eg er glad for å kunne halde fram med det, seier 21-åringen.

Gomes kom til Liverpool frå Charlton sommaren 2015. Sidan har han spelt 59 kampar for Anfield-klubben.

Denne sesongen har han fått noko som liknar eit gjennombrot på midtstopparplass.

(©NPK)