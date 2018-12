EM-jentene får dobbelt pressefri

sport

Ingen av spelarane blir tilgjengeleg for intervju laurdag eller måndag. Det er kampfrie dagar.

Det er òg planlagt at ingen leiarar og trenarar frå den norske troppen møter media måndag. Laurdag, òg det ein dag utan norsk kamp, stiller trenarteamet opp for intervju.

Søndag vel landslaget så å køyre eit noko utvida pressetreff med spelarane og trenarar.

Noreg startar hovudrunden utan poeng etter tap for Romania og Tyskland i puljespelet. Det skal mykje til for at det norske laget går til semifinale.

Tre sigrar for Noreg dei kommande dagane kombinert med «hjelp» frå resultat i andre kampar, må til for å sikre semifinale.

(©NPK)