Teknisk feil førte til Leicester-ulykka

Det kjem fram i ein rapport frå den britiske flyhavarikommisjonen (AAIB), som har etterforska den fatale hendinga der alle fem om bord mista livet.

Dei konkluderer med at ei rekkje pedalar i cockpiten ikkje var kopla til halerotoren. Det førte til at pilotane mista kontroll, og helikopteret spann rundt og rundt mot høgre.

Hendinga skjedde då Srivaddhanaprabha og fire andre skulle forlate heimebana til Leicester etter 1–1-kampen mot West Ham 27. oktober.

Helikopteret hadde vore i lufta fleire gonger same dag, men styrta på ein parkeringsplass kort tid etter at det forlét arenaen.

Det har vorte beordra at alle helikopter av same type skal sjekkast, utan at nokon feil er funnen.

