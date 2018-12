Svele etter EM-utklassinga: – Noreg spelt heilt ut av hallen

sport

Noreg tapte 23-31, og Neagu herja med elleve mål og tallause assistar.

Aldri har Svele sett eit norsk landslag vorte så spelt ut. – Vi burde kanskje ha teke bort Neagu (med frimerke). Når det buttar så bakover, må ein prøve noko. Det kunne jo ikkje gå verre enn det gjorde. Noreg vart spelt heilt ut av hallen av eit særs godt lag med ein særs god trenar (spanjolen Ambros Martín), seiar Svele til NTB.

Han meiner kampoppsettet i hovudrunden gir ei lita norsk von om semifinale.

– Romania må sannsynlegvis slå Nederland (søndag) for at Noreg skal kunne komme med i kampen om semifinale. Derfor er det ein stor fordel for Noreg at den kampen blir tidleg spelt i hovudrunden. Hadde Nederland og Romania møttest til slutt, kunne dei styrt lite sjølv. Eg trur ingen av dei to laga vil ha med Noreg inn i ein semifinale.

Falsk

– Generalmissen mot Tyskland trudde vi var ei eingongshending. Så synest alle at vi var betre mot Tsjekkia der vi brukte beina meir og stod betre mot.

– Det kan vere det gav ei falsk tryggleik om at Noreg var tilbake med den defensiven laga ville ha.

Svele peikar også på at Noreg manglar tre venstrehendte spelarar som hadde vore med om dei kunne, Nora Mørk, Amanda Kurtovic og Stine Skogrand. Dei to førstnemnde er skadde mens Skogrand ventar barn.

(©NPK)