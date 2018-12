Neymar flørtar med Premier League: – Alle store spelarar skal prøve seg der

sport

I dei fem åra i europeisk fotball har Neymar vist eminente kvalitetar i spansk La Liga og fransk Ligue 1. England kan bli den neste stoppestaden hans.

– Det er ei stor turnering, ei av dei største i verda. Eg trur alle store spelarar på eit tidspunkt i karrieren skal spele i Premier League, seier Neymar til sin eigen YouTube-kanal.

Ofte blir det diskutert kva for ein liga som er den beste i verda. Premier League er den mest pengesterke, men det er det spanske laga som dei siste åra har hatt størst suksess i europacupane.

Neymar spelte for Barcelona mellom 2013 og 2017. I fjor sommar vart han selt til Paris Saint-Germain for godt over 2 milliardar kroner.

(©NPK)