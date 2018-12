Russisk curlingspelar utestengd i fire år for doping

sport

Det var under OL i Pyeongchang at Krusjelnitskijs dopingprøve var positiv. Han deltok i leikene for OAR i mixed-konkurransen.

Den norske duoen Kristin Skaslien og Magnus Nedregotten tapte bronsekampen for det russiske paret, men fekk tildelt bronsen i etterkant etter at Krusjelnitskij gjekk i dopingklisteret.

Russland var utestengt av IOC i leikene, men russiske utøvarar fekk delta som olympiske utøvarar (OAR) under nøytralt flagg.

Krusjelnitskij testa positivt på det forbodne stoffet meldonium.

